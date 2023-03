Conte: “La superficialità di Meloni sui migranti offusca immagine dell’Italia”

Roma, 10 marzo 2023 – Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha criticato Giorgia Meloni per la sua conferenza stampa in seguito al naufragio di una barca di migranti al largo della Calabria. Conte ha postato su Facebook un estratto della conferenza di Meloni, curato da Fanpage.it, e ha invitato la leader del partito di destra a rivedere il suo intervento.

Conte ha sottolineato che la superficialità e la confusione di Meloni hanno offuscato l’immagine del paese, piuttosto che le richieste di chiarimento. Ha anche accusato la presidente del Consiglio di arroganza, offensività e disonorevolezza per essersi presentata sul luogo della tragedia senza avere approfondito le circostanze di fatto.

Nel suo intervento, Meloni aveva annunciato una caccia agli scafisti “per tutto il globo terracqueo”, ma Conte ha fatto notare che a largo di Cutro non siamo riusciti nemmeno a raggiungere una barca che a bordo aveva scafisti e a salvare 72 persone. Inoltre, ha criticato Meloni per aver confuso la dinamica degli eventi e per non essere stata informata del fatto che la Guardia di finanza fosse uscita in mare prima del naufragio e non dopo, come aveva affermato.