Coronavirus. In Italia tutti saranno vaccinati entro l’autunno

Roma, 11 gennaio 2021 – “Riusciremo a vaccinare tutti gli italiani entro il prossimo autunno. Prima di quel giorno bisogna continuare a pattinare in un equilibrio tra le vaccinazioni e i contagi. Bisogna continuare a fare attenzione e a rispettare tutte le precauzioni. Vediamo da lontano la fine del tunnel ma l’epidemia non è fuori controllo ma ha ripreso la sua recrudescenza in Francia, Spagna, Uk e anche in Germania”.

Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri intervenuto a Mezz’ora in Più su Rai Tre.