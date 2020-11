Decreto flussi, stop a quote massime per l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia

Roma, 23 novembre 2020 – Le quote massime di stranieri da ammettere regolarmente nel territorio dello Stato per lavoro subordinato tramite i decreti flussi saranno abrogate. Lo prevede un emendamento al decreto sicurezza presentato dal Pd approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera.

LA SITUAZIONE ATTUALE – L’attuale meccanismo introdotto dalla legge Turco-Napolitano, prevede che il governo approvi un Documento programmatico triennale sull’immigrazione regolare, a cui fanno seguito i decreti flussi annuali, da approvare entro il 30 novembre. Tali decreti flussi devono indicare, sulla base del Documento programmatico, delle Quote massime di stranieri ammessi regolarmente in Italia a cui concedere il permesso di soggiorno per lavoro. In caso di assenza del decreto programmatico annuale il Governo, in via transitoria, può emanare un decreto flussi “entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato”.

COSA POTREBBE CAMBIARE – L’emendamento del Pd abroga quest’ultima frase, e quindi sia il limite del 30 novembre che quello delle quote massime.