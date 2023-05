FAMI 2021-2027: obiettivo rafforzare la rete di interventi per la governance del fenomeno migratorio

in

Roma, 2 maggio 2023 – La nuova programmazione (2021-2027) del Fondo europeo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami), gestito dal ministero dell’Interno, si pone in continuità con gli obiettivi del ciclo finanziario 2014-2020, attualmente in fase conclusiva con un avanzamento di spesa pari al 99,3%. Lo ha comunicato l’autorità di gestione del Fondo, prefetto Maria Forte, nel corso della riunione di insediamento del Comitato di sorveglianza del Fami 2021-2027 presieduta il 19 aprile al Viminale, durante la quale ha anche illustrato sinteticamente gli interventi già attivati, relativi in particolare a:

finanziamento di posti di primissima accoglienza per minori stranieri non accompagnati

potenziamento degli uffici dedicati ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana

avvio del progetto MIGRASTAT, in parternariato con Istat, per la realizzazione di report nazionali sul fenomeno migratorio e sullo stato di attuazione del piano nazionale per l’integrazione dei titolari di protezione internazionale

attività di resettlement e per le “ammissioni umanitarie”.

Obiettivo principale delle progettualità finanziate dal Fondo rimane, con la nuova programmazione, il rafforzamento delle reti di intervento della governance del fenomeno migratorio, accompagnato da miglioramento e standardizzazione della capacità di risposta in termini di servizi offerti.

Il monitoraggio dell’attuazione del programma sarà compito del Comitato di sorveglianza, che durante la seduta di insediamento ha approvato il regolamento interno di funzionamento, il documento con metodologia e criteri di selezione delle operazioni, il modello di relazione annuale in materia di performance, tutti consultabili sul sito tematico del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti della Commissione europea, del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di “organismo intermedio”, delle amministrazioni e degli enti coinvolti nella stesura del programma nazionale Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027. Presenti anche rappresentanti della società civile e delle parti sociali.