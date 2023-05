In arrivo la carta acquisti per la spesa, distribuite fino a un massimo di 1,3 milioni di tessere operative da luglio 2023

Roma, 8 maggio 2023 – In Italia arriverà a luglio 2023 una carta destinata ai più poveri per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità, grazie al fondo da mezzo miliardo previsto dalla manovra 2023. Tuttavia, vi sono alcune esclusioni riguardanti i nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

La carta acquisti, che consisterà materialmente in una Postepay prepagata e ricaricabile, potrà essere utilizzata solo per le spese alimentari di prima necessità e non sarà possibile acquistare bevande alcoliche. Gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari dovranno stipulare una convenzione e aderire a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità, anche attraverso sconti praticati a favore dei possessori delle carte.

Il decreto prevede anche un tetto massimo di 382,5 euro per nucleo familiare, con la possibilità di effettuare un riparto degli eventuali residui. Poste italiane effettuerà un monitoraggio a partire dal mese di ottobre 2023 sulle somme che non risultano assegnate e sulle carte non attivate, e gli importi residui risultanti dal monitoraggio saranno ricaricati sulle carte dei componenti dei nuclei familiari che abbiano regolarmente utilizzato le somme nei mesi precedenti.

Si tratta di un provvedimento importante per aiutare le famiglie più indigenti a far fronte alle spese alimentari di prima necessità. Tuttavia, le esclusioni previste dal decreto sollevano alcune critiche, in quanto penalizzano proprio coloro che hanno maggiormente bisogno di aiuto. In ogni caso, è auspicabile che la carta acquisti possa contribuire a contrastare la povertà alimentare in Italia e a garantire a tutti i cittadini il diritto all’alimentazione.