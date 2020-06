in

Roma, 25 giugno 2020 – In Macedonia del Nord la polizia ha scoperto e bloccato nelle ultime ore 64 migranti che viaggiavano su un camion fermato per normali controlli lungo una strada presso Strumica, nell’est del Paese, non lontano dal confine con la Grecia. Nel darne notizia, i media serbi aggiungono che l’autista del mezzo è riuscito a fuggire.

I migranti, tutti originari del Bangladesh, sono stati condotti in un centro di accoglienza, mentre sono in corso le ricerche dell’autista.