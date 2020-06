Italia-Libia, il 2 luglio via ai negoziati per la modifica del memorandum sui migranti

in

Roma, 24 giugno 2020 – Il 2 luglio sarà la data per l’avvio dei negoziati sulla modifica del memorandum con la Libia in tema di migranti. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, di ritorno da Tripoli, aggiungendo che la proposta libica di modifica deve essere “approfondita” ma sembra andare “nella giusta direzione per quanto riguarda le richieste italiane di tutela dei diritti umani”.

“Il presidente Serraj mi ha consegnato la proposta libica di modifica del memorandum of understanding in materia migratoria. Ad una prima lettura si va in una giusta direzione, con la volontà della Libia di applicare i diritti umani”, ha aggiunto Di Maio.

“Anche nelle fasi più drammatiche dell’epidemia, il dialogo dell’Italia con la Libia non si è mai interrotto. La Libia è una priorità della nostra politica estera e della sicurezza nazionale”. L’Italia ritiene “inaccettabile” una divisione del Paese, che sarebbe “l’anticamera di nuovi conflitti armati”, ha sottolineato il ministro.