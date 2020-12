Romano Prodi: “In Italia nessuna invasione di migranti”

Roma, 30 novembre 2020 – “Nascono appena 400mila bambini. In una società così il tema dei giovani è complicato, perché la voce degli anziani finisce con l’interessare di più e poi c’è un mercato del lavoro che non riesce ad assorbire i giovani. A questi si aggiungono circa 5 milioni di stranieri, l’8% della popolazione, un numero calato di 500mila rispetto al 2015: è chiaro, dunque, che chi parla di invasione lo fa con motivazioni politiche”.

Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi partecipando all’evento online ‘Festival della migrazione’, promosso da Fondazione Migrantes.

L’ex premier ha spiegato come “la consapevolezza che il fenomeno migratorio sta cambiando l’Europa adesso è comune a tutti i paesi, cambiare il trattato di Dublino è necessario, ben sapendo che si tratta di un problema molto complesso. Vedo però passi avanti in Europa, forse anche per l’uscita della Gran Bretagna. In Italia c’è un lavoro da fare anche a livello locale: non abbiamo mai saputo realmente valorizzare il contributo dei migranti e in questo modo abbiamo perso tutti qualcosa. Il migrante è uno di noi – ha rimarcato – e c’è invece l’idea di catalogarli tra i poveri, quando invece portano con loro grandi risorse”.