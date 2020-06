Sicilia. Il presidente Musumeci: “Da irresponsabili far arrivare migranti ora”

in

Roma 26 giugno 2020 – “Sarebbe da irresponsabili far mettere piede in Sicilia ai migranti, anche solo per un giorno, fintanto che duri l’emergenza Coronavirus nel mondo”.

Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Lo ripeto da oltre due mesi – ha aggiunto il governatore siciliano -, il Governo centrale prenda in locazione alcune navi adeguate ed attrezzate e le tenga a disposizione in rada. È lì, a bordo, che i servizi sanitari della Regione Siciliana, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross, effettueranno i controlli necessari ed adotteranno le misure del caso. Siamo tutti impegnati e deve esserlo anche lo Stato a continuare ad accertare le condizioni di salute di queste sventurate persone, ma anche a garantire serenità e sicurezza alla comunità siciliana ed ai turisti che si apprestano ad arrivare sulla nostra Isola”.