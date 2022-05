A Ventimiglia presto nascerà un nuovo centro di accoglienza permanente

Roma, 24 maggio 2022 – Nascerà presto a Ventimiglia, in Liguria, un nuovo centro di accoglienza permanente. A farlo sapere è stato il prefetto Francesca Ferrandino, capo Dipartimento del settore Immigrazione e libertà civili del Viminale, durante l’incontro tenuti in prefettura a Imperia.

Ventimiglia, nuovo centro di accoglienza permanente

All’appuntamento erano presenti anche il sindaco Gaetano Scollinò e il prefetto Armando Nanei. Una volta inaugurato il centro di accoglienza permanente, poi, verrà istituito anche un centro d’identificazione e uno per l’accoglienza provvisorio per far fronte ai flussi migratori estivi. Anche perché nelle ultime settimane la media degli arrivi è di 90 persone al giorno, e il centro del parco Roja è stato chiuso a luglio del 2020.

“Oggi abbiamo esaminato l’ineludibile necessità di Ventimiglia di gestire un fenomeno, che non ci fa voltare gli occhi dall’altra parte. E che richiede risposte immediatezza da un lato e a medio e lungo termine dall’altro”, ha spiegato Ferrandino durante l’incontro. “La località individuata, a suo tempo, dal sindaco di Ventimiglia è all’ordine del giorno del Dipartimento dell’Immigrazione, che unitamente al sindaco di Ventimiglia, al Prefetto Nanei, alla Regione e alla Provincia sta lavorando e ha stilato una road map finalizzata a definire, step by step, tutte le procedure necessarie. Anche dal punto di vista finanziario”, ha aggiunto poi. Per il prefetto Nanei, inoltre, “ci sono le condizioni per lavorare bene. Faremo con il sindaco un sopralluogo per cercare prima una soluzione provvisoria e successivamente una situazione più stabile nel corso del tempo”.

Infine, il sindaco Scullino ha lanciato un altro appello al ministero per organizzare dei pullman per trasportare gli irregolari. “Oggi i dati ci dicono che il 90 per cento delle persone che arriva a Ventimiglia è irregolare. E vogliono attraversare il territorio francese, ma non restare in Francia. Fermare le persone in cammino non è semplice, ma Ventimiglia non può pagare da sola questo prezzo altissimo. In qualità di sindaco spero che il problema, se non risolto definitivamente, sia quantomeno governato”, ha infatti affermato.

