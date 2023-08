“Mi lindo Ecuador” 2023, l’evento ufficiale che unisce la comunità ecuadoriana in Italia

L’atteso evento culturale «Mi Lindo Ecuador» torna ancora una volta per affascinare la comunità milanese e tutti gli amanti della cultura ecuadoriana. Nella sua terza edizione, questa celebrazione unica avrà luogo domenica 6 agosto 2023 presso il rinomato centro sportivo Arca, situato in Via del Cardellino, 15, Milano (MM1 Inganni). La giornata culturale avrà inizio alle 12:00 e si estenderà fino alle 22:00.

«Mi Lindo Ecuador» ha come obiettivo principale diffondere la tradizione, la cultura e la gastronomia ecuadoriana in Italia. Questo evento ufficiale riunisce la comunità ecuadoriana nel paese in occasione della celebrazione e commemorazione del primo Grito de Independencia dell’Ecuador.

L’ingresso all’evento è completamente gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi nella vibrante cultura e nelle tradizioni dell’Ecuador. La giornata inizierà con l’emozionante taglio del nastro, seguito dall’Atto Civico, in cui saranno presenti le massime autorità diplomatiche dell’Ecuador a Milano, oltre a figure di spicco del Comune di Milano. Questo atto sarà un momento speciale per commemorare la data storica del 10 agosto 1809: il Primo Grito de Independencia dell’Ecuador.

A partire dall’apertura ufficiale, sarà presentato un prestigioso e variegato programma culturale che delizierà i visitatori. Durante l’intera giornata, il palco principale prenderà vita con incantevoli esibizioni di gruppi di danze folcloristiche e spettacoli musicali che rappresenteranno le tradizioni e la ricchezza culturale dell’Ecuador e di altri paesi. Sarà uno spettacolo di colori e suoni che catturerà i sensi di tutti i presenti.

L’evento includerà anche una variegata offerta gastronomica, in cui i partecipanti potranno deliziarsi con i veri sapori della cucina ecuadoriana. Numerosi stand saranno disponibili, con la partecipazione di ristoranti ecuadoriani e latinoamericani presenti in Italia. Questa sarà un’opportunità unica per godersi un’esperienza culinaria arricchente e assaporare piatti tipici che riflettono la diversità e il sapore dell’Ecuador.

Inoltre, saranno presenti stand informativi in cui istituzioni, associazioni e aziende condivideranno dettagli sui servizi offerti e forniranno informazioni utili per avvicinarsi alla comunità ecuadoriana e all’Ecuador in generale. Questo spazio promuoverà l’interazione e la conoscenza reciproca tra le diverse culture presenti nella società milanese.

Pensando al divertimento per tutta la famiglia, è stata creata un’Area per Bambini all’interno dell’evento, con grandi gonfiabili e attività ricreative che garantiranno il divertimento dei più piccoli in un ambiente sicuro. Si cerca di offrire attività adatte a tutti i membri della famiglia e di permettere a tutti di godere di una giornata indimenticabile.

Inoltre, è stata riservata un’area dedicata esclusivamente allo sport, dove si terrà un emozionante torneo

di calcio. Questa competizione sarà un’opportunità per rafforzare i legami tra le comunità e celebrare la passione condivisa per questo sport universale.

Nella nostra terza edizione di Mi Lindo Ecuador 2023 siamo lieti di annunciare la partecipazione di un ospite molto speciale come padrino dell’evento: direttamente dall’Ecuador, ci accompagnerà il rinomato attore, modello internazionale e attuale Mister Global Ecuador 2023, Bruno Barbieri. La sua presenza all’evento aggiungerà un tocco di distinzione ed emozione, rendendolo un’occasione ancora più memorabile per tutti i partecipanti.

Novità per l’edizione 2023 Quest’anno, la terza edizione di «Mi Lindo Ecuador» presenta alcune novità entusiasmanti: Tema speciale: «Ecuador, il Paese dei 4 Mondi».

Nella terza edizione dell’evento culturale «Mi Lindo Ecuador», è stato selezionato un tema molto speciale: Esposizione Fotografica: «Ecuador, il Paese dei 4 Mondi». Questa tematica mira a mettere in evidenza, attraverso una mostra fotografica, la ricchezza e la diversità geografica, culturale e naturale che caratterizza l’Ecuador, rendendolo una destinazione turistica unica e affascinante.

L’Ecuador è conosciuto come il «Paese dei 4 Mondi» per la sua straordinaria varietà geografica, che comprende quattro diverse regioni: la Costa, la Sierra, l’Amazonia e le Isole Galápagos. Ognuna di queste regioni offre paesaggi, tradizioni ed esperienze uniche che riflettono la ricchezza naturale e culturale del paese.

Maglietta Ufficiale: Una maglietta progettata con originalità e attenzione alla cultura, che mette in evidenza la ricchezza dell’Ecuador come «Paese dei 4 Mondi».

Talenti dei Bambini: Un’opportunità per i bambini ecuadoriani di mostrare il loro talento e abilità nel canto, promuovendo e scoprendo il potenziale artistico fin dalla tenera età.

Donazione di Borsa di Studio Fe y Alegría IRFEYAL: Un’iniziativa solidale che offrirà una borsa di studio a uno studente in situazione di vulnerabilità, offrendo l’opportunità di costruire un futuro migliore attraverso l’istruzione.

Main Sponsor: Ria Money Transfer

Ria Money Transfer è orgogliosa di sostenere gli ecuadoriani migranti in tutto il mondo. Persone che si sforzano di offrire una migliore qualità di vita ai propri cari. A livello globale, oltre 11 milioni di ecuadoriani che vivono all’estero hanno inviato a casa 4,75 miliardi di dollari in rimesse nel 2022, più di qualsiasi altro anno nella loro storia. Ria è al loro fianco in ogni passo del percorso, sostenendoli con oltre 20.000 punti di pagamento in tutto il paese che offrono pagamenti in contanti e deposito diretto su conti presso le principali banche nazionali come Banco Guayaquil, Banco Pichincha e Produbanco, tra gli altri.

Promozione: Ria Money Transfer

Per coloro che utilizzano i servizi di Ria Money Transfer, c’è una sorpresa speciale: uno sconto di 2 euro sui prossimi 3 invii utilizzando il codice promozionale: MILINDOECUADOR. La promozione è valida dall’1 agosto al 30 settembre 2023 per nuovi e attuali clienti presso qualsiasi agente o punto vendita Ria Money Transfer in Italia. È un’opportunità unica per beneficiare di questo sconto mentre si gode della magia di #MiLindoEcuador e si scopre la bellezza dell’Ecuador, conosciuto come il «Paese dei 4 Mondi».