Lavoratori agricoli e domestici. Bellanova: “Sarà regolarizzato chi ha permesso scaduto”

Roma, 13 maggio 2020 – All’indomani dell’accordo raggiunto dalla maggioranza sulla regolarizzazione, Bellanova – secondo cui “ha vinto la dignità delle persone” – ha spiegato a Radio Anch’io i dettagli del piano.

“Viene regolarizzato chi ha un permesso di soggiorno scaduto, quindi milioni di badanti che vivono nelle nostre famiglie e i lavoratori agricoli che hanno lavorato in agricoltura e che possono chiedere, senza un datore di lavoro che li accompagni, un permesso di soggiorno temporaneo. Quando esibiscono un rapporto di lavoro passato in agricoltura, possono ricevere un permesso di lavoro per 6 mesi”.