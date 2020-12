Affitti in nero a cittadini extracomunitari, denunciato imprenditore

in

Roma, 30 novembre 2020 – Fittava in nero le stanze degli appartamenti di un intero immobile di sua proprietà, al costo di 100 euro al mese, a cittadini extracomunitari anche irregolari in Italia, ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri. Un imprenditore di 50 anni di Corigliano Rossano, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari per favoreggiamento della permanenza illegale di extracomunitari nello Stato italiano.

I carabinieri della compagnia di Corigliano hanno fatto irruzione all’interno dello stabile a Schiavonea, frazione di Corigliano Rossano, da diversi giorni sotto osservazione da parte dei militari, di proprietà dell’imprenditore e hanno proceduto all’identificazione di 64 cittadini extracomunitari che abitano nei diversi appartamenti. Tra questi, sei sono risultati irregolari e tutti senza un contratto di locazione. Dalle informazioni fornite dai sei cittadini extracomunitari irregolari è emerso che, per vivere in una stanza, pagano 100 euro al mese, condividendo l’appartamento con altri connazionali.

Per gli extracomunitari irregolari, i carabinieri hanno proceduto a far regolarizzare la posizione nell’ufficio immigrazione della Questura, mentre uno di loro è stato denunciato a piede libero per inottemperanza di un ordine di espulsione a suo carico emesso dal prefetto di Padova.