Agricoltura. L’appello del ministro: “Abbiamo bisogno degli immigrati”

in

Roma, 6 aprile 2020 – “Avere una norma che sbatte fuori le persone è sbagliato; averla adesso, in questo momento, è doppiamente sbagliato”.

Così Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole, ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.

“Noi abbiamo bisogno degli immigrati per portare avanti anche il normale funzionamento della catena alimentare – spiega – E anche perché questi processi o li regola lo Stato o la mafia. E io voglio che sia lo Stato”.

Nel Nord, spiega Bellanova, “c’erano tanti lavoratori dell’Est nelle campagne per la raccolta e, nonostante il corridoio verde europeo, non si vogliono spostare. Oggi incontrerò l’ambasciatore romeno per parlarne”.