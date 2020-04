Coronavirus, come usare in sicurezza detergenti, disinfettanti, igienizzanti

Roma, 6 aprile 2020 – In questo momento di emergenza sanitaria da nuovo coronavirus l’igiene personale e degli ambienti è molto importante. L’Istituto superiore di sanità ha realizzato un poster in cui fornisce semplici e utili consigli su come utilizzare in sicurezza detergenti, disinfettanti, igienizzanti

La prima raccomandazione dell’Iss è quella di seguire sempre con grande attenzione le istruzioni riportate sulle etichette dei prodotti che si utilizzano per la pulizia. Mescolare più prodotti insieme pensando di ottenerne uno più potente contro il coronavirus, avverte l’Iss, può esporre a gravi rischi di intossicazione e quindi non va mai fatto.

Altre raccomandazioni sono quella di arieggiare frequentemente i locali, perché i prodotti utilizzati per la disinfezione contengono spesso sostanze volatili che possono provocare irritazione e tossicità. Importante poi non lasciare prodotti detergenti o disinfettanti incustoditi, per evitare che i bambini possano venirne in contatto.

CLICCA PER SCARICARE IL POSTER