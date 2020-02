Sicilia, la Sea Watch verso il porto di Messina con 194 migranti. Il presidente Musumeci: “Quarantena o altri porti”

Roma, 26 febbraio 2020 – Naviga verso Messina la Sea Watch 3 con a bordo 194 persone salvate in tre operazioni. Dopo l’assegnazione del porto sicuro, la nave della ong tedesca dovrebbe arrivare domani mattina nel porto della citta’ dello stretto.

La segnalazione era stata lanciata ieri sera da Alarm Phone: “Ci ha chiamati una barca in pericolo con 85 persone in fuga dalla Libia. Erano quasi nella zona Sar di Malta, ma abbiamo perso contatto e non sappiamo cosa sia successo. Tutte le autorita’ sono informate ma Malta si rifiuta di intervenire. Urge un soccorso”.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che ha chiesto che la quarantena dei migranti avvenga a bordo della nave e non all’interno degli hotspot per i timori legati al coronavirus.

“Faccio appello al presidente Conte: dal governo regionale siciliano è arrivato finora un responsabile atteggiamento rispetto alla gestione unitaria di questa emergenza. Ma serve reciprocità. Avevo chiesto ieri e ribadisco oggi: in un contesto di allarme come quello attuale, suona come una sfida al popolo siciliano pensare di fare sbarcare altri 194 migranti in Sicilia. Una quarantena a bordo è indispensabile o, se le autorità ritengono che la nave non lo consenta, si interloquisca con le autorità competenti e si diriga in altri porti”.