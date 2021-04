Caso nave Gregoretti, chiesto il “non luogo a procedere” per Salvini

in

Roma, 12 aprile 2021 – “Matteo Salvini non va processato” per i presunti ritardi nello sbarco di migranti dalla nave Gregorietti, e le sue decisioni erano “condivise dal governo” all’epoca dei fatti guidato dal presidente Giuseppe Conte.

E’ questa la posizione della Procura di Catania ribadita nel corso dell’udienza preliminare del caso che vede l’ex ministro dell’Interno accusato di sequestro di persona per lo sbarco ad Augusta di 131 persone salvate nel Canale di Sicilia nel luglio del 2019.

Per il pm etneo Andrea Bonomo “la condotta dell’ex ministro non configura gli estremi del reato” del quale è accusato.

L’ex ministro dell’interno e leader della lega ha commentato: “Sono contento perché la pubblica accusa ha detto con non c’è reato. Non c’è sequestro ho rispettato le leggi nazionali e internazionali. Abbiamo salvato vite, abbiamo svegliato l’Europa, abbiamo restituito sicurezza e dignità all’Italia. Torno tranquillo dai miei figli e spero che il 14 maggio si chiuda qua. Sentire la pubblica accusa che dice che non c’è reato mi ripaga di mesi e mesi di amarezze”.