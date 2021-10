Fico: “Spero che le forze politiche mettano lo Ius Soli in agenda”

in

Roma, 25 ottobre 2021 – “Sullo Ius Soli io spero che le forze politiche in Parlamento possano metterlo nelle proprie agende”.

Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della prima edizione del premio ‘Città di Castel Volturno’.

“Sui migranti – ha sottolineato Fico – sicuramente serve una strategia condivisa, l’Europa deve rispondere in maniera corale, auspicabilmente con una voce unica, sia nella sfida dell’accoglienza che prima in quella della cooperazione. Nessuno può pensare di risolvere un problema ampio e complesso come quelle delle migrazioni alzando muri”.