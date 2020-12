Gli avvocati penalisti: “Nei Centri per il Rimpatrio dei migranti situazione inadeguata”

in

Roma, 11 dicembre 2020 – La Camera Penale di Milano intende “denunciare ancora una volta la situazione di assoluta inadeguatezza dei Centri per il Rimpatrio dislocati su tutto il territorio nazionale ed in particolare quello di via Corelli a Milano”.

I penalisti milanesi chiedono che “il signor Prefetto di Milano, attraverso gli uffici competenti, intervenga con la massima urgenza per garantire l’adempimento e l’adeguatezza dei servizi di assistenza medica e assicurare i fondamentali diritti delle persone” nel centro.

“Si rincorrono da giorni notizie allarmanti – scrivono gli avvocati. Destano preoccupazione anche le condizioni igienico sanitarie e la difficoltà di esercizio del diritto di difesa, fortemente compromesso anche dalle limitazioni legate alla pandemia”.