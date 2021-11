Immigrazione. Papa Francesco: “Sempre più consapevoli che l’Europa è una casa comune”

Roma, 11 novembre 2021 – “La lettura dell’emigrazione italiana nel continente europeo ci deve rendere sempre più consapevoli che l’Europa è una casa comune.

Questo quanto detto da Papa Francesco nel suo intervento al convegno “Gli italiani in Europa e la missione cristiana. Radici che non si spezzano ma che si allungano ad abbracciare ciò che incontrano”, promosso dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana.

“Anche la Chiesa in Europa non può non considerare i milioni di emigranti italiani e di altri Paesi che stanno rinnovando il volto delle città, dei Paesi”, ha sottolineato il Papa, spiegando, come già evidenziato nell’Enciclica Fratelli tutti, che “stanno alimentando il sogno di un’Europa unita, capace di riconoscere radici comuni e di gioire per la diversità che la abita”.

“È un bel mosaico, che non va sfregiato o corrotto con i pregiudizi o con quell’odio velato di perbenismo”, ha detto Papa Francesco, secondo cui “l’Europa è chiamata a rivitalizzare nell’oggi la sua vocazione alla solidarietà nella sussidiarietà”.