Migranti: ripartono i transiti alla frontiera di Ventimiglia

Roma 22 maggio 2020 – Al confine italo francese di Ventimiglia sono ripresi i transiti dei migranti, soprattutto afgani, e proseguono i respingimenti, anche di mamme con bambini, da parte delle autorità francesi.

Lo segnala la Caritas Intemelia che ha riaperto lo sportello socio legale, nella sede di via San Secondo a Ventimiglia. “Alla luce del nuovo decreto legge che prevede la regolarizzazione di stranieri, che si trovano in Italia e che siano in possesso di determinati requisiti – spiega il responsabile della Caritas Intemelia, Maurizio Marmo – esamineremo le singole situazioni, valutando una loro possibile regolarizzazione”.

Sui respingimenti alla frontiera: “Ci risulta che siano state respinti una mamma marocchina e una senegalese, con bambini di età inferiore ai 10 anni, che sono state assistite da volontari di altre organizzazioni umanitarie”.