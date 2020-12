Milano: finti matrimoni e test truccati per permessi di soggiorno, condannati a 4 anni di carcere i titolari di una scuola

Roma, 1 dicembre 2020 – Avevano organizzato un sistema di falsi matrimoni combinati tra cittadini italiani ed extracomunitari, ma anche test truccati per ottenere il permesso di soggiorno in Italia e ricongiungimenti familiari fittizi. I due coniugi, lui 63enne, lei 45enne, titolari di Athena Centro Studi, hanno patteggiato una pena di quattro anni di reclusione. Erano accusati di corruzione, falsità ideologica e rivelazione di segreti d’ufficio.

Incastrati dagli investigatori della squadra mobile di Milano, i due coniugi fornivano le soluzioni delle domande del test necessario per certificare la conoscenza della lingua italiana al livello A2, necessaria per poi chiedere la cittadinanza. In cambio pretendevano 500 euro da ognuno degli stranieri aiutati in questo modo. L’arresto è scattato il 3 luglio, insieme ad altre tre persone.