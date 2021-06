Minori stranieri non accompagnati: a Messina un protocollo per l’accertamento dell’età

Roma, 25 giugno 2021 – Condividere una procedura multidisciplinare per accertare l’età dei minori stranieri non accompagnati, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sull’età dichiarata ed essa non sia attestata da documenti identificativi, al fine di assicurare che le garanzie previste in materia, siano realmente destinate – vista la vulnerabilità di tali soggetti – a stranieri che siano o risultino di minore età.

È questo l’oggetto del protocollo d’Intesa sottoscritto ieri mattina in prefettura a Messina nell’incontro presieduto dal prefetto, Cosima Di Stani, a cui hanno preso parte i presidenti dei Tribunali di Messina, Barcellona P.G. e Patti, il presidente e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina, il questore, l’assessore alle Politiche Sociali per il comune di Messina e il commissario straordinario dell’AOU Policlinico “G. Martino”.

Il “Protocollo d’intesa finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento di buone prassi per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati” prevede la formazione di una equipe multidisciplinare messa a disposizione dall’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino”, dall’ente gestore del centro di accoglienza del singolo minore straniero non accompagnato e dal Comune.

L’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” procederà alla nomina di un referente unico aziendale per i rapporti con l’autorità giudiziaria e le altre istituzioni coinvolte, cui sarà demandata anche l’individuazione di un coordinatore dei componenti del gruppo di lavoro per ogni singola procedura di accertamento dell’età.

La sottoscrizione di oggi si pone in linea con quanto previsto nel “Protocollo multidisciplinare approvato in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Autonomie Locali” del 9 luglio 2020, con il quale è stata sottolineata l’opportunità di adottare una procedura univoca e appropriata a livello nazionale.