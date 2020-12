Open Arms, legali Salvini chiedono rinvio udienza per concomitanza processo Gregoretti

Roma, 10 dicembre 2020 – I legali di Matteo Salvini hanno chiesto al gip di Palermo di rinviare l’udienza preliminare, fissata per sabato prossimo, in cui si sarebbe dovuto decidere l’eventuale rinvio a giudizio del leader della Lega accusato di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio per la vicenda della nave dell’ong Open Arms a cui fu impedito di attraccare a Lampedusa e far sbarcare i migranti soccorsi in mare.

Salvini non potrà essere a Palermo per partecipare all’udienza perché, sempre sabato, sarà davanti al gip di Catania per rispondere dell’ imputazioni di sequestro di persona analoga vicenda accaduta alla nave Gregoretti che aveva salvato in mare i migranti e a cui fu impedito l’approdo.