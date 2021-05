Viminale: più risorse agli enti locali per l’accoglienza integrata

Roma, 10 maggio 2021 – Un ulteriore finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell’asilo permetterà agli enti locali – titolari dei progetti attivi nell’ambito del Sistema di accoglienza integrata (Sai) – di richiedere un ampliamento dei posti disponibili per l’assistenza a minori stranieri non accompagnati, per un totale di 1500 posti, e per le persone con disagio mentale e assistenza sanitaria specialistica e prolungata, per un totale di 300 posti.

L’avviso pubblicato dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione prevede la possibilità per gli enti locali che vorranno accedere al finanziamento di presentare domanda entro le ore 18 del prossimo 30 giugno.

Il finanziamento sarà calcolato fino alla scadenza naturale del progetto in rapporto al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti da ampliare, sulla base dei contributi già riconosciuti.

Avviso per ampliamento di 1500 posti per categoria minori e 300 posti categoria dm-ds nei progetti SAI