Roma, 14 gennaio 2020 – Per il cancelliere austriaco Sebastian Kurz i migranti illegali rappresentano una minaccia paragonabile ai cambiamenti climatici.

“È importante proteggere il nostro ambiente, ma è anche importante decidere chi vivrà nel nostro Paese”, ha detto al Financial Times il cancelliere, fresco di nuova elezione e deciso a fare pressioni in Europa per ottenere un inasprimento delle regole sulle migrazioni.