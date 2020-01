Mattarella: “Debellare razzismo e discriminazioni è nel destino dell’uomo”

in

Roma, 27 gennaio 2020 – “Per fare davvero i conti con la Shoah non dobbiamo rivolgere lo sguardo soltanto al passato. Perché il virus della discriminazione, dell’odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica ma attiene strettamente ai comportamenti dell’uomo. E debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano”.

Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, concludendo il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per il Giorno della memoria.