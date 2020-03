Ungaro (Italia Viva): “Nostro Paese aiuti la Grecia e accolga parte dei rifugiati”

in

Roma, 6 marzo 2020 – “Se l’Italia vuole solidarietà la deve anche dare. Il nostro Paese aiuti la Grecia e si offra di accogliere, d’intesa con tutta l’Unione Europea, i rifugiati, chi scappa dalla guerra o dal terrorismo – come i siriani – soprattutto i minori non accompagnati, secondo quanto previsto dai trattati internazionali”.

Lo ha affermato Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva commentando la situazione al confine tra Turchia e Grecia.

“Condivido così – ha spiegato– il forte appello lanciato dall’Ong Refugee Rights Europe per la ricollocazione dei più piccoli e indifesi. Non sono peraltro accettabili altri episodi di violenza: la Grecia non è infatti lo scudo d’Europa ma la sua culla democratica, dove valori e diritti hanno trionfato e sono giunti sino ai nostri giorni”.