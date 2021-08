Bassetti: “Italia non può chiudere porte a rifugiati afghani”

Roma, 23 agosto 2021 – “Non possiamo chiudere le nostre porte ai rifugiati afghani così come a quelli provenienti da altri Paesi dell’Africa”. Ma in questa missione “l’Italia non può essere lasciata sola come Paese di primo asilo nel Mediterraneo”.

Serve quindi “una politica globale, perlomeno europea, di gestione e assistenza dei migranti”. Lo sostiene il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, in un’intervista al Sussidiario.net nel giorno in cui partecipa al Meeting di Cl.

“Con il cuore e con la mente” l’Italia potrebbe accogliere tutti i migranti che chiedono rifugio “ma so bene che è una prospettiva impossibile da realizzare – ha spiegato il card. Bassetti -. Serve però una visione globale che abbia a cuore la sorte di questi uomini e donne. Oggi la questione afghana ci chiama ad una nuova assunzione di responsabilità. Abbiamo tutti visto le immagini di quegli uomini che scappano attaccandosi alle ali degli aerei o di quelle mamme che cercano far passare i propri bambini oltre i muri di recinzione per darli ai soldati. Non possiamo chiudere le nostre porte ai rifugiati afghani così come a quelli provenienti da altri Paesi dell’Africa”.