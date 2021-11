Rifugiati. Accolti 44 siriani con il progetto “Apertura di corridoi umanitari”

Roma, 8 novembre 2021 – Sono atterrate oggi allo scalo romano di Fiumicino le 44 persone, tutte di nazionalità siriana, accolte nell’ambito del protocollo di intesa per la realizzazione del progetto “Apertura di corridoi umanitari”.

L’accordo – firmato tra il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, e il ministero dell’Interno – dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche e Tavola Valdese – prevede l’arrivo in sicurezza di 1000 rifugiati dal Libano in due anni.

Le 14 famiglie sono state accolte da personale sanitario, Forze dell’ordine ed operatori della FCEI e Comunità di Sant’Egidio che li accompagneranno e ospiteranno presso strutture individuate in diverse località italiane.

Le organizzazioni religiose promotrici del protocollo prenderanno in carico i rifugiati siriani garantendo loro anche adeguati percorsi di integrazione socio-culturale.