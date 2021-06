Roma, 7 giugno 2021 – “Io non ho mai fatto una campagna contro gli immigrati, il mio problema non è il colore della pelle, il mio problema è la legalità. Io difendo anche i diritti dei 5 milioni di immigrati regolari dai clandestini che vengono solo a spacciare e a delinquere e con cui non vogliamo avere nulla a che fare in Italia”.

Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a In Mezz’ora in più su Raitre.