Trapani: la nave Sea Watch 4 giunta al porto con 455 migranti

in

Roma, 4 maggio 2021 – La nave Sea Watch 4 è entrata questa mattina nel porto di Trapani con 455 migranti a bordo. Uomini, donne e bambini tratti in salvo in sei distinte operazioni in mare operate dalla Ong tedesca al largo della coste libiche.

Volontari della Croce Rossa, medici della sanità marittima e della polizia di stato sono al lavoro per fare ai migranti il tampone rapido covid19. I minori, sono 194 tra cui 6 bambini, e verranno fatti sbarcare. Tutti gli altri, in una seconda fase, saranno condotti a bordo delle navi quarantena Splendid e Azzurra alla fonda, l’una di fronte la costa meridionale, l’altra della costa settentrionale.