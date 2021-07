La Lega propone centro di rimpatrio di migranti a Ventimiglia

Roma, 26 luglio 2021 – “L’idea che mi sono fatto è che Ventimiglia possa essere sede ideale per la creazione di un centro di permanenza per il rimpatrio”. Lo ha detto l’onorevole leghista Flavio Di Muro che ha annunciato la presentazione di una istanza ufficiale al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per risolvere il problema dei flussi migratori al confine italo-francese di Ventimiglia.

“Esistono già dieci strutture di questo genere in Italia. L’idea è di trattenere non solo gli irregolari, ma anche chi si trova in una situazione pendente, come gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo o protezione internazionale, ma non hanno ancora ricevuto una risposta”. Per Di Muro nel centro potrebbero essere ospitati “sia quegli stranieri che creano problemi di ordine pubblico e chi è soggetto a trattenimento pre espulsivo. Attualmente si stima che il 30-40 per cento dei migranti presenti a Ventimiglia sia irregolare”.