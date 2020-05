L’obiettivo della ministra Bellanova: 600mila immigrati regolarizzati subito per decreto

Roma, 4 maggio 2020 – Permessi di soggiorno temporanei per lavoratori agricoli e badanti irregolari: sono queste le richieste di Teresa Bellanova, la ministra renziana dell’Agricoltura, che ha posto l’aut aut nell’ultimo incontro tra il premier Conte e i capi delegazione dei partiti.

“Braccianti irregolari che lavorano nei nostri campi. Donne che stanno nelle nostre famiglie come badanti e sono in nero. Chiedo che siano regolarizzati subito con permessi di soggiorno temporanei di sei mesi rinnovabili per altri sei mesi” – ha sottolineato specificamente la ministra nell’ultimo incontro istituzionale.

“Per me è una questione che va risolta in queste ore. Cos’altro vogliamo aspettare?”. Bellanova sa di potere contare sulla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese nelle cui mani per competenza sono le misure sulla regolarizzazione dei migranti. La ministra è in contatto anche con la titolare del Ministero del Lavoro, la grillina Nunzia Catalfo.

La sanatoria dovrebbe riguardare circa 600mila irregolari. Anche se un numero ufficiale ancora non c’è. La ministra dell’Agricoltura punta a portare a casa nel decreto di maggio, il decreto Cura Italia bis, la norma che faccia emergere il lavoro nero degli immigrati irregolari, regolarizzandoli.