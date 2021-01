Scuola: entro il 25 gennaio le iscrizioni per il 2021/2022 anche per i minori stranieri, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno dei genitori

in

Roma, 11 gennaio 2020 – Fino al 25 gennaio 2021 saranno possibili le iscrizioni alle prime classi della scuola d’infanzia (asilo), primaria (elementare), secondaria di primo grado (medie) e secondaria di secondo grado (superiori) per l’anno scolastico 2021/2022.

Le iscrizioni vanno fatte obbligatoriamente online per le scuole primarie e secondarie statali, tramite il sito del ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iscrizionionline.

Il Ministero dell’Istruzione specifica che “agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana”. Anche i genitori che sono in una condizione di irregolarità sono tenuti a iscrivere i figli a scuola e possono farlo di persona presso le segreterie delle scuole senza dover esibire il permesso di soggiorno.

ULTERIORI INFO A QUESTO LINK